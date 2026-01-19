Al acusar que han cumplido siete años sin recibir aumento salarial, además de carecer de uniformes y equipamiento adecuado para el desempeño de su labor, más de 400 elementos de la policía municipal de Macuspana, realizaron este lunes un paro de labores que se prolongó por al menos 10 horas.

Y es que, durante las primeras horas de este lunes, los uniformados decidieron no salir a las calles, al acusar el incumplimiento de promesas gubernamentales para mejorar sus condiciones laborales, calificando como falso el aumento salarial anunciado por el gobierno del Estado.

“La inconformidad de toda la corporación es porque el gobernador del estado Javier May dijo que va a aumentar el salario de los policías, pero eso es mentira, aumenta el salario de los policías, pero solo del Estado, pero al municipio siempre lo han abandonado, en este gobierno morenista siempre tenemos que estar peleando por nuestro aumento salarial y hay compañeros que con un salario de 6 mil pesos (mensuales) no comen, ellos sí son ganan entre 40 y 50 mil pesos”, acusó uno de los inconformes.

Más de 400 policías realizan paro de labores en Macuspana, Tabasco (19/01/2026). Foto: Luma López / EL UNIVERSAL

Señalaron que desafortunadamente, solo a través de paros y manifestaciones son escuchados sus planteamientos y pese a ello, el Ayuntamiento no cumple los compromisos asumidos, pues el año pasado, luego de una manifestación similar, se comprometieron a mejorar las condiciones y no se cumplió.

Asimismo, denunciaron que, además de la falta de equipamiento, el año pasado sólo les entregaron dos dotaciones de uniformes, de las tres que les correspondían, además de que son de mala calidad, a pesar de los distintos programas federales que recibe el Ayuntamiento para el sector de seguridad.

Ante el paro de labores de los policías, el Ayuntamiento abrió una mesa de diálogo entre los mandos y los elementos inconformes, logrando que cerca de las 13:00 horas, se levantara el paro de labores y se reanudaran las acciones de vigilancia en el municipio.

Lo anterior, con la promesa de que, sus exigencias serán atendidas, bajo el riesgo de que, si no se cumplen, el paro de labores se retome por tiempo indefinido.

