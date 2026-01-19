En operativos efectuados por las fuerzas federales en los municipios de Concordia y Mazatlán, fueron asegurados y desactivados noventa y ocho artefactos explosivos improvisados y un camión con seis contenedores llenos de combustible, cuyo origen se desconoce.

Durante un patrullaje por el libramiento que conecta a la ciudad de Mazatlán, elementos del ejército detectaron un camión de modelo reciente abandonado, al revisar la parte posterior, se descubrió que llevaba seis contenedores con hidrocarburo, por lo que fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad federal.

Los elementos militares durante la revisión en el libramiento, al cotejar su número de placas y registro, determinaron que esta unidad no cuenta con reporte de robo, por lo que compete a la Fiscalía General de la República identificar a su propietario y la procedencia del combustible encontrado.

Elementos del ejército y la Guardia Nacional en reconocimientos terrestres en diversos poblados del municipio de Concordia aseguraron un total de noventa y ocho artefactos explosivos artesanales, los cuales fueron inhabilitados por células federales adiestrados en el manejo de explosivos.

Una de las primeras acciones efectuadas en un recorrido por la carretera México 40, cerca del poblado La Guayanera, de dicho municipio, se encontraron abandonados 80 artefactos explosivos improvisados, por lo que fueron resguardados.

En un segundo operativo por el poblado La Capilla, del mismo municipio de Concordia, las fuerzas federales encontraron 18 artefactos explosivos más artesanales, por lo que en los dos hallazgos, células contra artefactos explosivos militares procedieron a deshabilitarlos en espacios abiertos alejados de centros poblados.

