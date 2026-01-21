Más Información

LA PAZ, BCS.— Una provocó un derrame de hidrocarburos en el puerto de Pichilingue, en La Paz, Baja California Sur; sin embargo, fue contenido por autoridades federales .

El incidente ocurrió al interior del puerto y activó protocolos de emergencia para contener el derrame y evitar afectaciones mayores al entorno marino.

La Secretaría de Marina, confirmó que el reporte fue recibido por la Unidad de Protección Portuaria, lo que permitió una reacción inmediata.

Personal especializado de la Armada de México, adscrito a la Cuarta Zona Naval, desplegó una embarcación para realizar labores de contención y limpieza del , en coordinación con la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur y la Unidad Naval de Protección Portuaria de La Paz.

Añadió que el derrame fue controlado en su totalidad, sin que hasta el momento se reporten afectaciones adicionales.

Asimismo, se brindó apoyo de auxilio y seguridad durante la evacuación de los conductores involucrados en el accidente.

Autoridades mencionaron que el derrame de hidrocarburos ya fue controlado (21/01/2026). Foto: Especial
Autoridades mencionaron que el derrame de hidrocarburos ya fue controlado (21/01/2026). Foto: Especial

El puerto de Pichilingue es el principal punto de conexión marítima en Baja California Sur. Por esta zona arriban mercancías y es puerto de entrada y salida de y residentes, vía transbordadores.

El incidente generó atención entre usuarios y trabajadores de la zona, mientras se realizaban las maniobras de limpieza y aseguramiento.

