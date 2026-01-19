Tras asegurar que en Tabasco se aplica una política de cero impunidad en el combate a los delitos, el gobierno estatal reconoció un incremento de 1,200% en el decomiso de "huachicol".

En un comunicado emitido esta tarde, señalan que el combate al robo de hidrocarburo uno de los que mayores avances presenta en el último año, con una disminución de más del 20% en denuncias por tomas clandestinas, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General de la República (FGR).

Y cuestionan un estudio emitido por una asociación independiente donde se señala que la entidad tuvo un incremento estratosférico de 6,550% de tomas clandestinas, en el comparativo de los periodos enero-septiembre de 2024 y 2025.

"El texto que difundió el denominado observatorio ciudadano “Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM)”, no proporciona un conteo total de este delito en Tabasco, sino que únicamente registra 2 tomas clandestinas en el periodo en mención de 2024, en vez de las 182 que en realidad se iniciaron como carpetas de investigación", aclaran.

Detalló el gobierno del estado que encabeza Javier May Rodríguez que datos oficiales que la Mesa de Paz expone constantemente como parte de los resultados en seguridad en el actual administración, permiten decir que en el año que concluyó fueron asegurados 17 millones 275 mil 94 litros de hidrocarburo de procedencia ilícita; es decir, poco más de 1,200% de incremento con respecto del año anterior y con los presuntos responsables siendo procesados debidamente ante las instancias correspondientes.

