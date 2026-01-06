Más Información

Al mejorar las condiciones climáticas en el municipio Unión Juárez, en , la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), habilitó nuevamente el acceso para el turismo al Volcán Tacaná en la Reserva de la Biosfera con el mismo nombre.

La Conanp informó que, en coordinación conde Unión Juárez, recorrió el área para verificar y evaluar las condiciones climáticas y de seguridad, derivado de esa visita, se determinó habilitar el acceso para el ascenso al volcán.

El organismo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales () indicó que las condiciones climáticas extremas del mes de noviembre motivaron el cierre temporal del área.

El volcán Tacaná está ubicado en los limites de México y Guatemala. Foto: Archivo
Por ello, una vez constatada una mejora significativa en las condiciones, confirmó que ya es posible realizar el ascenso, “siempre y cuando se sigan de manera estricta las recomendaciones de seguridad”.

Recomendaciones para turistas del Volcán Tacaná en Chiapas

La Conanp comunicó que se recomienda a las y los visitantes:

  • Consultar con anticipación el pronóstico meteorológico
  • Contar con preparación física para resistencia y adaptación en alta montaña
  • Portar equipo adecuado para actividades de alta montaña (ropa térmica e impermeable, calzado apropiado)
  • Llevar agua suficiente, snacks y electrolitos
  • Realizar el ascenso con guías acreditados o personas con conocimiento del sendero, evitando exponerse a riesgos innecesarios
  • No salirse de los senderos autorizados
  • Llevarse toda la basura que se genere durante la estancia
  • Contar al menos con un botiquín de primeros auxilios por grupo
  • Realizar el registro correspondiente ante la Conanp, al ascender y al descender, y atender en todo momento las indicaciones de las autoridades locales

Asimismo, exhortó a los visitantes reportar de inmediato con los ecoguardas de la Conanp cualquier anomalía o situación de riesgo que se presente durante el recorrido, con el objetivo de prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de las personas.

El Volcán Tacaná es un ecosistema de alta montaña donde las condiciones climáticas pueden cambiar de manera repentina, por ello, la prevención, la responsabilidad y el respeto a las condiciones que prevalecen en el Área Natural Protegida son fundamentales, recordó la Conanp.

