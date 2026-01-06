Este martes fueron detenidos, la síndico municipal del ayuntamiento morenista de Cintalapa, Sally E. Gallardo Núñez y el tesorero del ayuntamiento Reyno Valencia Cruz, para ser investigados por los delitos de malversación de recursos públicos.

Fuentes oficiales aseguraron que a las 13:00 horas, en un operativo que realizó en una residencia ubicada en la Calle Centra y 8ª Sur, en el barrio de Guadalupe, de Cintalapa, fueron detenidos Reyes Clemente y Gallardo Núñez.

Elementos de la Guardia Estatal Preventiva y Fuerza de Reacción Inmediata Pakal procedieron a la detención de los dos funcionarios, para luego ser trasladados hacia Tuxtla, la capital de Chiapas, donde quedaron a disposición del Ministerio Púbico, que determina su situación jurídica.

De acuerdo a la Fiscalía de Chiapas, el alcalde Ernesto Cruz Díaz, que se había relegido al cargo por segunda ocasión en el cargo, detenido el lunes por la noche, se le acusa de los delitos de malversación de recursos públicos, ejercicio abusivo de funciones y abuso de autoridad, pero también se ha abierto una carpeta de investigación por “la posible vinculación con grupos criminales”.

En Chiapas, la ciudadanía festejó la detención del morenista Ernesto Cruz Díaz y pidieron al Ministerio Público que continúe con las investigaciones en contra de alcaldes de las regiones Fronteriza, Sierra y Frailesca, por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales.

Por la detención de Cruz Díaz, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), anunció que reafirma su compromiso con la paz, la transparencia y el respeto a la ley en Chiapas, porque “son condiciones indispensables para la tranquilidad social y la confianza ciudadana”. “Nuestro compromiso con el pueblo de Chiapas y de México es claro: quien incurra en prácticas contrarias a la ética pública, al interés del pueblo o a la ley deberá enfrentar la justicia”.

