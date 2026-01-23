Más Información

EU advierte acciones unilaterales contra narcoterroristas en el continente, si sus socios no pueden o no hacen su parte, dice

EU advierte acciones unilaterales contra narcoterroristas en el continente, si sus socios no pueden o no hacen su parte, dice

Ryan James Wedding ¿entrega o captura?; estas son las versiones sobre la detención del capo en México

Ryan James Wedding ¿entrega o captura?; estas son las versiones sobre la detención del capo en México

EU destruye narcolancha en el océano Pacífico; hay dos muertos

EU destruye narcolancha en el océano Pacífico; hay dos muertos

Tras captura de "El Botox", realizan cateos en 21 inmuebles en localidad de Cenobio Moreno, Michoacán; aseguran droga, armas y radios

Tras captura de "El Botox", realizan cateos en 21 inmuebles en localidad de Cenobio Moreno, Michoacán; aseguran droga, armas y radios

VIDEO: Se registra fuerte incendio en fábrica de pinturas en Xalostoc; bomberos laboran en el lugar

VIDEO: Se registra fuerte incendio en fábrica de pinturas en Xalostoc; bomberos laboran en el lugar

Jueza ordena devolver predio a Refugio Franciscano; Fundación Haghenbeck acusa “chicanada”

Jueza ordena devolver predio a Refugio Franciscano; Fundación Haghenbeck acusa “chicanada”

Un fuerte incendio registrado en una fábrica de pinturas moviliza a los servicios de emergencia a la .

La alcaldesa Azucena Cisneros informó que el personal de protección civil y bomberos se encuentra ya en el lugar atendiendo la emergencia.

“Al momento se reporta un incendio en una fábrica de pintura en Villas de Guadalupe Xalostoc. Personal de Bomberos y Protección Civil de Ecatepec ya se encuentran en el lugar atendiendo. Estaremos informando”, dijo Cisneros.

Lee también

Las llamas arden en un predio localizado en Avenida Pentatlón y Calle 14, emanando una gran columna de humo.

Además, la presidenta municipal de Ecatepec pidió a la población no acercarse a la zona del incendio, y de solicitar a que permitan el libre tránsito de los cuerpos de emergencia y atender las indicaciones de las autoridades.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]