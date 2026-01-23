VIDEO: Se registra fuerte incendio en fábrica de pinturas en Xalostoc; bomberos laboran en el lugar

Un fuerte incendio registrado en una fábrica de pinturas moviliza a los servicios de emergencia a la colonia Villas de Guadalupe Xalostoc.

La alcaldesa Azucena Cisneros informó que el personal de protección civil y bomberos se encuentra ya en el lugar atendiendo la emergencia.

“Al momento se reporta un incendio en una fábrica de pintura en Villas de Guadalupe Xalostoc. Personal de Bomberos y Protección Civil de Ecatepec ya se encuentran en el lugar atendiendo. Estaremos informando”, dijo Cisneros.

Las llamas arden en un predio localizado en Avenida Pentatlón y Calle 14, emanando una gran columna de humo.

Además, la presidenta municipal de Ecatepec pidió a la población no acercarse a la zona del incendio, y de solicitar a que permitan el libre tránsito de los cuerpos de emergencia y atender las indicaciones de las autoridades.

Más imágenes del fuerte incendio 🔥 En la intersección de Av. Pentatlón y Calle 14, en la colonia Villas de Guadalupe Xalostoc, Ecatepec de Morelos. pic.twitter.com/1D0ELvvtpJ — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) January 24, 2026

