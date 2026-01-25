Más Información

Tras escándalo, Nueva Corte mete reversa a las camionetas blindadas; anuncia que las devolverá

Tras escándalo, Nueva Corte mete reversa a las camionetas blindadas; anuncia que las devolverá

“El Botox” ingresa al CEFERESO El Altiplano; es acusado de delitos contra la salud, extorsión, homicidio

“El Botox” ingresa al CEFERESO El Altiplano; es acusado de delitos contra la salud, extorsión, homicidio

Explosivos del crimen, letales en Michoacán

Explosivos del crimen, letales en Michoacán

México y EU acuerdan acelerar entregas de capos del narco; celebran tercera reunión de Seguridad

México y EU acuerdan acelerar entregas de capos del narco; celebran tercera reunión de Seguridad

Salomón Jara ante revocación de mandato; “si el pueblo decide, me voy a mi casa”

Salomón Jara ante revocación de mandato; “si el pueblo decide, me voy a mi casa”

Captan en video muerte de Alex Pretti a manos de agentes federales en Minneapolis; versión se contradice sobre tiroteo

Captan en video muerte de Alex Pretti a manos de agentes federales en Minneapolis; versión se contradice sobre tiroteo

Culiacán, Sin.- En el poblado de San Marcos, en el municipio de Mazatlán, elementos del ejército y agentes de investigación del estado, rescataron a cuatro personas del sexo masculino que se encontraban , por personas que los engañaron con ofrecerles trabajo.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que un reporte anónimo a las líneas de emergencia alertaron a las autoridades sobre la privación de cuatro personas, por lo que personal militar acompañó a elementos de la Fiscalía General del Estado para certificar los hechos.

Lee también

El personal de investigación y del Ejército luego de efectuar recorridos de reconocimiento por el poblado de San Marcos, lograron ubicar el sitio, donde eran retenidos contra su voluntad cuatro personas, sin localizar a los responsables.

Los hombres rescatados, expusieron que habían sido engañados con el ofrecimiento de darles trabajo, por lo que al acudir a la cita fueron retenidos por un grupo delictivo, por lo que fueron trasladados al Ministerio Público para presentar las denuncias respectivas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]