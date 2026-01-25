Culiacán, Sin.- En el poblado de San Marcos, en el municipio de Mazatlán, elementos del ejército y agentes de investigación del estado, rescataron a cuatro personas del sexo masculino que se encontraban privados de su libertad, por personas que los engañaron con ofrecerles trabajo.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que un reporte anónimo a las líneas de emergencia alertaron a las autoridades sobre la privación de cuatro personas, por lo que personal militar acompañó a elementos de la Fiscalía General del Estado para certificar los hechos.

Lee también Localizan interno sin vida en el centro penitenciario de Goros II; presuntamente fue un suicidio

El personal de investigación y del Ejército luego de efectuar recorridos de reconocimiento por el poblado de San Marcos, lograron ubicar el sitio, donde eran retenidos contra su voluntad cuatro personas, sin localizar a los responsables.

Los hombres rescatados, expusieron que habían sido engañados con el ofrecimiento de darles trabajo, por lo que al acudir a la cita fueron retenidos por un grupo delictivo, por lo que fueron trasladados al Ministerio Público para presentar las denuncias respectivas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/LL