Culiacán, Sinaloa.- En uno de los módulos del centro penitenciario de Goros II, municipio Ahome, fue localizado un interno muerto; presuntamente se trató de un suicidio, sin embargo, las autoridades esperan que la Fiscalía General del Estado dictamine las causas del fallecimiento.

A través de un breve comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer el hallazgo del cuerpo sin revelar su identidad y las circunstancias en las que ocurrió su muerte.

El pasado 10 de diciembre, en uno de los módulos del centro penitenciario de Culiacán fue encontrado otro interno muerto; en esa ocasión, el personal de custodios lo descubrió suspendido de una cuerda, por lo que se notificó a la Fiscalía General del Estado para investigar las causas de su fallecimiento.

Lee también Matan a balazos a tres hombres en hechos distintos en Culiacán; balacera deja vehículos dañados

Siete días antes de este hallazgo, en una cerrada desde su interior fue descubierto otro interno tirado en el piso. Como parte de los protocolos no se dieron mayores detalles del hecho ni la identidad de la víctima.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que durante el pase de lista se detectó la ausencia de un interno, por lo que se procedió a una revisión de cada uno de los módulos y se descubrió que este se encontraba colgado.

En el transcurso de este mes, elementos del Grupo de Fuerzas Especiales del Estado –casi diario– practican esculques sorpresivos ante los continuos hallazgos de equipos electrónicos, dosis de diversas drogas y puntas de fabricación caseras.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm/LL