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Un ataque armado registrado la tarde de este viernes en el municipio de Jacona, , dejó de manera preliminar cuatro personas asesinadas y una más lesionada. De acuerdo con los primeros reportes, sujetos fuertemente armados abrieron fuego contra cinco hombres que se encontraban dentro de una tienda de abarrotes.

El hecho ocurrió en la esquina del Libramiento Sur y Lázaro Cárdenas, en la colonia del mismo nombre, en esta zona limítrofe con Jalisco. En el lugar, autoridades localizaron a las víctimas; cuatro ya sin vida y una herida, quien fue trasladada a un hospital en Zamora.

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Hasta el momento, el lesionado y dos de los fallecidos han sido identificados, mientras que los otros dos permanecen sin identificar. En la escena se aseguraron casquillos calibre .223, lo que confirma el uso de armas largas en el ataque.

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