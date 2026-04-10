Más Información

Sueros vitaminados, sin control; piden reglas

Sueros vitaminados, sin control; piden reglas

Reprograman de nuevo la sentencia de "El Mayo" Zambada en EU; ahora será en mayo

Reprograman de nuevo la sentencia de "El Mayo" Zambada en EU; ahora será en mayo

Marchas y bloqueos en CDMX hoy 10 de abril; ¿qué vialidades serán afectadas por protestas y concentraciones?

Marchas y bloqueos en CDMX hoy 10 de abril; ¿qué vialidades serán afectadas por protestas y concentraciones?

"Las fosas siguen hablando y nosotros no vamos a callar"; Guerreros Buscadores hallan cuerpo de joven en cochera de una casa

"Las fosas siguen hablando y nosotros no vamos a callar"; Guerreros Buscadores hallan cuerpo de joven en cochera de una casa

Sheinbaum descarta daños en la refinería de Dos Bocas tras incendio; señala que no hay lesionados

Sheinbaum descarta daños en la refinería de Dos Bocas tras incendio; señala que no hay lesionados

Sheinbaum alista viaje a cumbre de "gobiernos progresistas" en Barcelona; asisten líderes de Brasil, Colombia, Uruguay y España

Sheinbaum alista viaje a cumbre de "gobiernos progresistas" en Barcelona; asisten líderes de Brasil, Colombia, Uruguay y España

Tras darse a conocer que el exgobernador de Michoacán, , supuestamente recibió ayuda del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para salir del país, la presidenta indicó que cuenta con ficha roja de Interpol para poder ser detenido.

En su conferencia mañanera de este viernes 10 de abril en , Sheinbaum Pardo indicó que los detalles los puede dar el gabinete de Seguridad.

“Como ustedes saben, tiene una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República y sigue abierta esta orden de aprehensión para su detención”, dijo.

Lee también

“¿Por parte del Instituto Nacional de Migración está (la) alerta migratoria activada?”, se le preguntó.

“Ya podrá informar el gabinete de Seguridad, pero entiendo que sí había ficha roja. Ficha roja quiere decir que participa Migración, participa Interpol, para que en cualquier lugar del mundo donde esté, en donde haya colaboración, pueda ser detenido”, respondió.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]