Tras darse a conocer que el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, supuestamente recibió ayuda del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para salir del país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que cuenta con ficha roja de Interpol para poder ser detenido.

En su conferencia mañanera de este viernes 10 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que los detalles los puede dar el gabinete de Seguridad.

“Como ustedes saben, tiene una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República y sigue abierta esta orden de aprehensión para su detención”, dijo.

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“¿Por parte del Instituto Nacional de Migración está (la) alerta migratoria activada?”, se le preguntó.

“Ya podrá informar el gabinete de Seguridad, pero entiendo que sí había ficha roja. Ficha roja quiere decir que participa Migración, participa Interpol, para que en cualquier lugar del mundo donde esté, en donde haya colaboración, pueda ser detenido”, respondió.

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