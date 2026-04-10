La mañanera de Sheinbaum, 10 de abril, minuto a minuto

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, informa este viernes 10 de abril sobre los acontecimientos más importantes de México.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la Mandataria federal acompañada del Gabinete de Seguridad, da los indicadores sobre la seguridad en el país y muestra los avances en esta materia.

Sigue aquí el minuto a minuto de su ponencia y mantente informado.

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