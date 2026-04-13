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Taxco.— Juan Vega Arredondo, director del hospital general de Taxco y padre del alcalde, el morenista Juan Andrés Vega Carranza, fue privado de su libertad, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con distintas versiones, Vega Arredondo fue plagiado por un grupo armado la mañana del sábado en la cabecera municipal de Taxco y el domingo se encontró la camioneta en la que viajaba, en la comunidad de Acamixtla.

De acuerdo con fuentes del hospital general de Taxco, Vega Arredondo no participó en una reunión que los directivos del nosocomio tenían programada el sábado y hasta ayer en la noche no se había presentado.

Hasta las 09:00 de la noche, la FGE confirmó la desaparición de Vega Arredondo y publicó una ficha de búsqueda.

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