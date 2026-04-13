Cuernavaca, Mor.- Estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) recuperaron este lunes las instalaciones que permanecían tomadas por integrantes del movimiento "Resistencia Estudiantil" en el contexto de las protestas por los feminicidios de Kimberly y Karol.

Luego de más de una hora de diálogo, alumnos que se pronunciaron por el regreso a clases, y que aseguraron ser mayoría, exigieron la liberación del plantel al argumentar su preocupación por la posible pérdida del semestre; además, señalaron que en una encuesta interna la mayoría votó por reanudar actividades académicas.

En este sentido, los integrantes del movimiento accedieron a retirarse y minutos después los estudiantes rompieron los candados de acceso e ingresaron a las instalaciones para retomar clases presenciales.

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En entrevista, la directora de la Facultad de Enfermería, Beatriz Lizbeth Rodríguez Bahena, aseguró que el calendario escolar será ampliado para compensar las más de seis semanas de inactividad.

Dijo que la medida incluirá un refuerzo de las prácticas académicas a fin de nivelar los conocimientos del alumnado y evitar la pérdida del semestre.

Durante la jornada, personal de la Procuraduría de Derechos Académicos acudió a las instalaciones y llamó a los estudiantes que mantenían el plantón a respetar la decisión mayoritaria de reanudar las clases.

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