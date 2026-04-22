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León, Gto.- Por segunda ocasión, cerraron las puertas del por un procedimiento administrativo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en el que se hicieron observaciones con relación a especies animales.

“Esta determinación implica la suspensión de actividades vinculadas a la exhibición de ejemplares, interacciones y aprovechamiento, y se mantendrá hasta que la autoridad federal confirme la a las observaciones.

No hay fecha para la reapertura del parque

El 18 de diciembre de 2025, el Zoo León cerró sus puertas como parte del proceso de revisión de la Profepa y ante la suspensión de un amparo otorgada por un juez federal a raíz del descuido, maltrato y muerte de diversas especies, entre ellas un rebaño de borregos muflores y un avestruz.

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Este miércoles, la administración del Zoológico explicó que el 21 de abril pasado fue remplazada por la dependencia federal que anunció la suspensión total de sus actividades abiertas al público durante la mañana de este miércoles 22 de abril.

Expuso que desde diciembre de 2025 -que también cerró las puertas al público- fueron atendidas las acciones de infraestructura requeridas por las instancias federales para salvaguardar el bienestar de las especies.

Explicó que el Gobierno Municipal ha invertido 200 millones de pesos en mejorar la infraestructura, protocolos y la acreditación del responsable técnico.

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“Se ha dado atención integral permanente a las especies, garantizando su bienestar, alimentación, supervisión veterinaria y condiciones adecuadas”, aseveró en un comunicado.

Dijo que se resguarda la seguridad del equipo humano y se prioriza la .

Sostuvo el compromiso de asegurar que el Zoo León cumpla con los más altos estándares en cuidado animal y operación.

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dmrr/cr

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