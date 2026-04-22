Ciudad Juárez. - La tarde de este miércoles se registró un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y civiles armados en el municipio de Ojinaga en el estado de Chihuahua.

El enfrentamiento ocurrió alrededor de las 14:00 horas de hoy y de acuerdo a la información que se tiene hasta el momento, al realizar patrullajes preventivos en la región, el Helicóptero de la SSPEc localizó varias camionetas con civiles armados en el poblado conocido como El Pueblito en Ojinaga.

Desatan civiles armados enfrentamiento con policías en Ojinaga, Chihuahua; roban camión de pasajeros e incendian un Oxxo. Foto: Especial.

Al reportar el incidente se desplegó un operativo terrestre con elementos de la SSPE, Guardia Nacional, y Defensa Nacional, el cual logró asegurar un rancho en cuyo interior se localizaron tres camionetas con armamento.

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Al estar realizando el aseguramiento, los civiles dispararon en contra de los elementos, quienes lograron repeler el ataque de manera inmediata y comenzaron una persecución por las brechas del lugar.

Desatan civiles armados enfrentamiento con policías en Ojinaga, Chihuahua; roban camión de pasajeros e incendian un Oxxo. Foto: Especial.

A raíz de ello se implementó un fuerte operativo en la región, por lo cual, civiles armados incendiaron una tienda de conveniencia (Oxxo) en el municipio de Aldama y robaron un camión de pasajeros para bloquear la carretera de Aldama a Ojinaga.

En el lugar ya se encuentra personal de la Célula BOI atendiendo la situación.

De momento no se reportan personas lesionadas ni fallecidos tras los enfrentamientos.

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