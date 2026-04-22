Pachuca.- Denuncian en Hidalgo la desaparición de la activista transgénero África Ivette Sánchez Sánchez, por lo que promotores sociales y amigos han realizado una campaña en redes sociales para dar con su paradero, además de denunciar que fue agredida físicamente.

Se informó que África fue golpeada afuera de las instalaciones de la Secretaría del Bienestar en Pachuca el 29 de septiembre; había ido a recoger algunos apoyos para iniciar su colectivo “Voces sin silencio”, fecha en la que se le vio por última vez, por lo cual se inició una denuncia ante la Procuraduría de Justicia.

Ante ello, activistas y amigos exigen la aparición con vida de África Ivette. A través de redes sociales se inició una campaña para dar con su paradero.

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De igual manera, se emitió una ficha de búsqueda donde se señala que fue vista por última vez en la ciudad de Pachuca el 29 de septiembre de 2025; al momento de su desaparición vestía pants color verde, chamarra rompevientos, así como tenis, y como señas particulares presenta tatuajes en el antebrazo izquierdo, de varias figuras y letras; en el pecho del lado izquierdo, un ave, así como cicatrices quirúrgicas en la parte inferior de ambos pechos y en la parte inferior de las fosas nasales.

Activistas de la organización Servicios de Inclusión Integral también se manifestaron para exigir su aparición, en tanto que amigos de la víctima destacaron: “Hoy no hay palabras suaves. Hoy hay rabia, hay dolor, hay un grito que arde. África Ivette fue desaparecida y no vamos a decirlo en voz baja, no vamos a maquillarlo; le arrebataron su vida, su lucha, de quien es y la amamos, y eso es una herida abierta que no piensa cerrar en silencio”.

También señalaron que quienes la desaparecieron no apagaron su voz ni su nombre, que retumba más fuerte, y su lucha, señalaron, los obliga a no detenerse.

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África Ivette pertenecía al grupo transgénero Hidalgo, encabezado por Karen Quintero, a quien sus allegados responsabilizan de la agresión y posiblemente de su desaparición. También se informó que la mujer era originaria de Acapulco, Guerrero, y todavía respondió algunos mensajes en el mes de octubre, y se conoció que había acudido a ese lugar a realizar movimientos legales para que su acta de nacimiento, donde se identifica como Rafael Sánchez Sánchez, llevara el nombre de África Ivette Sánchez Sánchez.

Lo último que se conoció es que venía de regreso de su lugar de origen y, desde ese momento, dejó de contestar llamadas y mensajes. Rafael Castelán, de la organización Servicios de Inclusión Integral, destacó que mantienen contacto con otras agrupaciones, a fin de realizar algunas acciones que lleven a dar con el paradero de la también activista.

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JACL/cr