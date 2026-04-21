Cuernavaca, Mor.- La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que el cuerpo sin vida localizado en el municipio de Axochiapan corresponde al de la joven Brenda Kelly Analco Santanero, de 29 años de edad, desaparecida desde el jueves de la semana pasada.

La mañana de ese día, alrededor de las 10:00 horas, Brenda acudió a una cita de trabajo que contactó y formalizó en redes sociales, contaron sus familiares. Con Brenda suman 46 mujeres asesinadas en lo que va del año.

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La FGE informó que recibió la denuncia por desaparición el viernes 17 de abril, sin embargo, el abogado de la víctima, Jonathan Galicia, acusó dilación de parte de la Fiscalía Regional Oriente, a cuya demarcación corresponde el municipio de Axochiapan. Esa fiscalía regional, reclamó en una transmisión en vivo, se negó a reconocer su representación legal.

En ese contexto, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó que tras los estudios periciales practicados al cuerpo sin vida localizado el lunes 20 de abril en una localidad del municipio de Axochiapan, se logró establecer que corresponde a Brenda Kelly Analco Santanero.

“Esta institución se compromete a agotar todas las líneas de investigación para esclarecer estos hechos delictivos”, afirmó la dependencia y aseguró que mantiene comunicación con familiares de Brenda Kelly y acompañamiento institucional.

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