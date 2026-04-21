Ensenada, Baja California.- La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda reveló que en Baja California alrededor de 424 mil personas hoy viven en mejores condiciones, porque cuentan con casa nueva que se construyeron con el Programa Estatal de Vivienda.

Esta estrategia impulsada en su administración ha ejecutado un total de 106 mil 057 acciones de vivienda social, de las cuales 40 mil 228 corresponden a casas nuevas en los siete municipios del estado, mejorando la calidad de vida de miles de familias bajacalifornianas.

Además dijo se ha superado la meta de 100 mil acciones de vivienda, "Baja California es el único estado del país con un programa estatal de casas habitación”, aseveró.

En cuatro años y medio de gobierno ha superado la meta de 100 mil acciones de vivienda social, expuso y aseguró que con este programa se busca garantizar a las y los bajacalifornianos el acceso a viviendas nuevas, dignas y con certeza jurídica, para que las familias puedan contar con su patrimonio.

“Somos el único estado en todo el país que diseñó un Programa Estatal de Vivienda y nos estamos sumando también al programa de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Infonavit de Vivienda para el Bienestar”, afirmó.

El su momento, el secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT), Arturo Espinoza Jaramillo, explicó que se diseñó un esquema para atender las necesidades de vivienda, derivado de un diagnóstico sobre el rezago habitacional en la entidad.

En cuanto al resto de los municipios:

Mexicali se han registrado 40 mil 181 acciones de vivienda social

Tijuana, 43 mil 252

Ensenada, 11 mil 787

San Quintín, 4 mil 672

Playas de Rosarito, 2 mil 616

Tecate, 2 mil 691

San Felipe, 858

De manera complementaria, se han impulsado programas como Casa Fuerte, mediante el cual se ha beneficiado a más de 74 mil personas con apoyos para el mejoramiento de sus hogares, así como la estrategia Transformando Comunidades y Techos Solares para el Bienestar, que contribuye a disminuir los costos de energía eléctrica en Mexicali y San Felipe.

Para conocer los fraccionamientos registrados dentro del programa, se invita a la población a visitar el sitio web del Programa Estatal de Vivienda 2022–2027: http://www.sidurt.gob.mx/pev/

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