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Pachuca, Hidalgo.- El gobierno del estado y el sector energético lanzan convocatoria para becar a 15 estudiantes hidalguenses para que se preparen y tengan mayores oportunidades de transformar las áreas donde viven.

La convocatoria está firmada por el gobierno estatal que preside (Morena) y directivos de TC Energy; los seleccionados recibirán 20 mil pesos en una sola exhibición.

Además se establece que con este apoyo económico se van a generar oportunidades reales para la juventud hidalguense y fortalecer su desarrollo académico.

Esta iniciativa busca respaldar la permanencia y conclusión de estudios universitarios mediante apoyos económicos de 20 mil pesos en una sola exhibición, contribuyendo así a reducir brechas de acceso a la educación y a fortalecer el talento joven en la región.

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El programa está dirigido a estudiantes provenientes de Acaxochitlán, Alfajayucan, Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Cardonal, Cuautepec de Hinojosa, Huichapan, Ixmiquilpan, Nopala de Villagrán, Tasquillo, Tepehuacán de Guerrero, Tlahuiltepa, Tula de Allende, Tulancingo de Bravo y Zapotlán de Juárez.

En estos municipios se busca impulsar el desarrollo social, l a través de la educación.

Como parte de su compromiso de responsabilidad social, TC Energy promueve este esquema de becas que no solo apoya la formación profesional, sino que también incentiva a las y los jóvenes a contribuir activamente en el crecimiento de sus comunidades.

La convocatoria contempla categorías específicas para mujeres, pueblos indígenas y formación técnica, con el propósito de ampliar el acceso a oportunidades educativas incluyentes y alineadas con las necesidades sociales y económicas de Hidalgo.

Las y los interesados podrán registrarse hasta el próximo 1 de mayo a través del sitio oficial:

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