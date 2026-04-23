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Elementos de la Policía Municipal de Piedras Negras, , retiraron con la fuerza de las instalaciones del , gerente del sistema, quien sumaba 48 horas atrincherado en las oficinas.

La encabezó alrededor de las 3 de la tarde un operativo con apoyo de la policía municipal y de elementos de la policía del Estado. En un inicio, y fue cargado por los policías, para después acceder a abandonar el edificio escoltado por los elementos.

El caso del gerente Lorenzo Menera es parte de una auditoría administrativa en la que supuestamente se encontraron irregularidades durante su gestión. Esta situación provocó su destitución, no obstante, Menera buscó mantenerse en el cargo a través de un amparo federal que fue frenado por el Juzgado Tercero de Distrito.

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A inicios de semana, funcionarios municipales notificaron de la suspensión al gerente del SIMAS. Sin embargo, el funcionario no firmó la notificación y decidió encerrarse en las oficinas, bloqueando el acceso.

En días recientes, el alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, encabezó una protesta ciudadana para exigir mejoras al sistema de aguas y la salida del gerente.

Sin embargo, el pleito entre el alcalde y el gerente sumaba meses, y había escalado hasta el punto de señalarse mutuamente presuntos actos de corrupción e irregularidades.

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JACL/cr

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