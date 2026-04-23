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Juchitán, Oax. Tras el cierre de la causa penal 7/2026, relacionada con el descarrilamiento del tren interoceánico, los ferrocarrileros que laboran en Matías Romero adelantaron que posiblemente en mayo reinicien las operaciones del ferrocarril transístmico de pasajeros.
De la misma forma, dijeron, se reactivarían las rutas locales de Ciudad Ixtepec-Unión Hidalgo-Salina Cruz, conocido como El Tehuanito Sur y de Matías Romero-Ciudad Ixtepec-Salina Cruz, identificado como El Tehuanito Norte.
Luego del cierre de la causa penal 7/2026, en Matías Romero los trabajadores del riel aún están preocupados por su compañero, Erasmo Cantero, maquinista del tren accidentado, quien se escondió antes de ser detenido y que actualmente cuenta con un amparo.
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Si la jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en Chiapas, con sede en Cintalapa, Diana Isabel Ivens Cruz, cerró la causa penal, seguramente Erasmo Cantero obtendrá el beneficio de la libertad, explicaron.
El cierre de la causa penal relacionada con el descarrilamiento del tren interoceánico del 28 de diciembre del año pasado, fue resultado del pago de las reparaciones a las familias de las 14 personas que fallecieron y a unos 140 pasajeros que tuvieron lesiones.
Actualmente, en la ciudad de Matías Romero, el punto intermedio entre Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca, están reiniciando los trabajos, suspendidos en diciembre pasado, para construir el centro de mando y capacitación para la operación de los trenes del sureste mexicano.
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JACL/cr
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