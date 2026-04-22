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Juchitán, Oax. Cuando falta un mes de que termine la en la zona oriente del Istmo, los productores confirmaron que a la fecha al mercado norteamericano.

Los productores de las asociaciones , así como de “Río Ostuta” expresaron sus preocupaciones por el incremento de los que se aproximan a los 157 que se presentaron en 2023.

En la primera semana de abril, las autoridades de SENASICA cancelaron la movilización de 89 lotes larvados de la zona oriente del Istmo. Ahora subió a 99, porque seguramente, explicaron, “bajó la venta ilegal de tarjetas de exportación” a raíz de las denuncias que se hicieron.

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De acuerdo con los reportes que recibieron ayer los productores, desde el Istmo oaxaqueño se han exportado poco más de 40 toneladas de mango en sus variedades de Ataulfo y Tommy, y falta un mes de corte.

La temporada de exportación termina en mayo en el corredor manguero, por las empacadoras se desplazan a Sinaloa, Nayarit y Guerrero, donde el corte arranca después de mayo, para el acopio, pero el corte del fruto sigue hasta agosto en el Istmo.

Desde ahora, dijeron los mangueros, nos vamos a preparar para que, a partir de septiembre, trabajemos en la limpieza de los huertos y en el combate de la mosca de la fruta que daña la producción, pone en peligro la exportación y causa daños económicos a los productores.

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JACL/cr

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