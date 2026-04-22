Oaxaca. - Una familia, integrada por cuatro adultos y un menor de tres años de edad, fue víctima de secuestro virtual en la región Valles Centrales de Oaxaca; es el segundo caso que se ha hecho público en menos de una semana.

Las víctimas se desplazaban en una camioneta Nissan sobre la Carretera Federal 190. Mediante llamadas intimidatorias, sujetos que se identificaron como integrantes de un grupo delictivo obligaron a la familia a aislarse en un hotel, bajo la amenaza de asesinarlos en caso de no hacerlo.

Simultáneamente, los extorsionadores contactaron a familiares en Tlacolula de Matamoros exigiendo la cantidad de 300 mil pesos a cambio de su supuesta liberación.

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Los integrantes de esta familia fueron rescatados del secuestro virtual por elementos de la Fiscalía General del Estado, según informó en un comunicado; y recibieron atención médica y psicológica inmediata antes de iniciar la carpeta de investigación correspondiente para dar con los responsables.

Rescatan a familia víctima de secuestro virtual en Oaxaca; extorsionadores exigían 300 mil pesos. Foto: Especial.

El pasado 15 de abril, un hombre adulto y su prima, una menor de edad, fueron víctimas de secuestro virtual en la ciudad de Oaxaca. Ambos, estuvieron bajo amenazas para exigir el pago de 300 mil pesos a cambio de su liberación.

La víctima recibió una llamada intimidatoria cuando se encontraba con su prima. En esa llamada telefónica, les dijeron que los tenían vigilados con el argumento de que su número de teléfono celular estaba vinculado a redes sociales con contenido ilícito, y también le enviaron imágenes de personas armadas con el objetivo de infundir temor.

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Los extorsionadores, quienes también se ostentaron como integrantes de un grupo delictivo, lograron acceder a la cuenta de WhatsApp de la víctima, tras solicitar códigos mediante manipulación, para luego obtener una fotografía personal para usarla como prueba de vida falsa.

Y con engaños forzaron a que el adulto mayor y la menor de edad, bajo amenazas, se trasladara a una plaza comercial donde los mantuvieron incomunicado, junto con la menor, y bajo un fuerte estado de control psicológico.

Mientras mantenían a las víctimas aisladas, los delincuentes contactaron a la madre de la menor de edad. Le enviaron la fotografía obtenida previamente para hacerle creer que ambos estaban privados de su libertad física y exigieron el pago de 300 mil pesos a cambio de su supuesta liberación.

La madre de la menor presentó inmediatamente la denuncia, y en un operativo de seguridad, se logró ubicar a las víctimas frente al gimnasio de Ciudad Universitaria en la capital del estado, y se evitó que pagarán a los delincuentes por este secuestro virtual.

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