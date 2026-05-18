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Autoridades federales detuvieron a 22 personas, nueve de ellas con participación directa en la de cuatro integrantes de una familia originaria del Estado de México, en Sinaloa, quienes fueron vistas por última vez en Mazatlán en febrero de este año.

El Gabinete de Seguridad informó que se ejecutaron y aseguraron 20 armas de fuego, más de tres mil dosis de droga, vehículos, dinero en efectivo y equipo táctico.

Dentro de las armas aseguradas se encuentra un fusil Barrett, cargadores y cartuchos más de tres mil dosis droga, nueve vehículos, dinero en efectivo, equipo táctico, de radio comunicación y telefonía.

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El Gabinete de Seguridad señaló que el 12 de mayo de este año, en Mazatlán, donde tras un despliegue operativo coordinada fue detenido Jesús Valentín “N".

Este sujeto es identificado como la persona que proporcionó información de las víctimas y su ruta para ser interceptados por integrantes de una célula delictiva, además se le aseguraron dosis de , un arma de fuego corta, dinero en efectivo y equipos de comunicación.

En estas acciones participan elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN).

Las investigaciones continúan para garantizar que todos los responsables sean llevados ante la justicia.

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