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Autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México, detuvieron a siete personas a través de la ejecución de tres cateos en las ; entre los detenidos está Juana "N", señalada como lideresa de una célula delictiva dedicada al narcomenudeo.

En los operativos también se aseguraron más de 900 dosis de marihuana, cocaína y crystal, así como un arma de fuego.

La SSC informó que tras realizar trabajos de investigación, se identificaron tres inmuebles en dichas alcaldías presuntamente usados para almacenar y distribuir droga.

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Por lo anterior, se realizaron trabajos de vigilancia en las zonas, tras los cuales se recabaron los datos de prueba suficientes para solicitar y obtener de un juez las órdenes de cateo.

El primer operativo se realizó en un predio en la avenida Jardín, de la colonia Bosques, donde se capturó a Juana, a dos hombres y a otra mujer. Allí se aseguraron 100 dosis de marihuana, aproximadamente medio kilogramo del mismo vegetal a granel y 66 dosis de crystal.

El segundo cateo fue en la calle Apterik, de la colonia El Bosque Primera Sección, en la misma alcaldía, donde se detuvo a un hombre y se decomisaron 655 dosis de cocaína, 31 dosis de marihuana y 100 gramos de la misma hierba.

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Mientras que el tercer despliegue fue en un inmueble de avenida Progreso Nacional de la colonia Ampliación Progreso Nacional, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde se aprehendió a dos hombres de 37 años, además aseguraron 103 dosis de marihuana, 200 gramos de la misma hierba, 49 dosis de metanfetamina y un arma de fuego corta color negro.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público.

Asimismo, los tres inmuebles fueron sellados y quedaron bajo resguardo policial.

afcl/cr

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