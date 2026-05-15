Ecatepec, Méx.- Miriam “N” fue vinculada a proceso, por su posible participación en el delito de homicidio calificado en contra de su hijo menor de edad.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la mujer se encontraba con su pareja sentimental al interior de una casa en la colonia Lomas de San Carlos, cuando ambos lo golpearon.

Los hechos sucedieron el pasado 8 de mayo y según la indagatoria lo agredieron físicamente en diversas partes de su cuerpo, para después ser llevado por la madre a un hospital, donde posteriormente murió por los golpes recibidos.

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La FGJEM comenzó con la investigación del caso e identificó a los probables responsables del hecho, obteniendo una orden de aprehensión concedida por la autoridad judicial y que terminó con el arresto de Miriam “N”.

A la madre del menor la pusieron a disposición de un juez y fue ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona; actualmente fue vinculada a proceso.

La autoridad judicial estableció el plazo de 3 meses para el cierre de la investigación y le impuso prisión preventiva como medida cautelar.

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