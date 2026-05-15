Más Información

Exsecretario de finanzas de Sinaloa se entrega en EU, revela Loret; "ya tienen al que se encargaba de los operativos y del dinero"

Exsecretario de finanzas de Sinaloa se entrega en EU, revela Loret; "ya tienen al que se encargaba de los operativos y del dinero"

Confirma gabinete de Seguridad detención de Gerardo Mérida; ingresó a EU por garita de Nogales, señala

Confirma gabinete de Seguridad detención de Gerardo Mérida; ingresó a EU por garita de Nogales, señala

Congelan cuentas de Rocha Moya y otros ligados al narco, confirman fuentes del sector bancario; fueron bloqueadas desde el 6 de mayo

Congelan cuentas de Rocha Moya y otros ligados al narco, confirman fuentes del sector bancario; fueron bloqueadas desde el 6 de mayo

EU busca triplicar casos contra presuntos narcopolíticos en México: New York Times; "no me importa si se ofende el gobierno mexicano"

EU busca triplicar casos contra presuntos narcopolíticos en México: New York Times; "no me importa si se ofende el gobierno mexicano"

Mario Delgado anuncia aumento salarial de 9% a maestros; Sheinbaum reconoce alza y dice que "ojalá fuera el doble"

Mario Delgado anuncia aumento salarial de 9% a maestros; Sheinbaum reconoce alza y dice que "ojalá fuera el doble"

La trayectoria de Alejandro Robles; el morenista que pasó de denunciado a operador internacional de Morena

La trayectoria de Alejandro Robles; el morenista que pasó de denunciado a operador internacional de Morena

Ecatepec, Méx.- fue vinculada a proceso, por su posible participación en el en contra de su hijo menor de edad.

De acuerdo con la , la mujer se encontraba con su pareja sentimental al interior de una casa en la colonia Lomas de San Carlos, cuando ambos lo golpearon.

Los hechos sucedieron el pasado 8 de mayo y según la indagatoria lo agredieron físicamente en diversas partes de su cuerpo, para después ser llevado por la madre a un hospital, donde posteriormente murió por los golpes recibidos.

Lee también

La FGJEM comenzó con la investigación del caso e identificó a los probables responsables del hecho, obteniendo una orden de aprehensión concedida por la autoridad judicial y que terminó con el arresto de Miriam “N”.

A la madre del menor la pusieron a disposición de un juez y fue ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona; actualmente fue vinculada a proceso.

La autoridad judicial estableció el plazo de 3 meses para el cierre de la investigación y le impuso prisión preventiva como medida cautelar.

vr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]