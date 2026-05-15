La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó sobre la aprehensión y vinculación a proceso de Mauro “N”, investigado por el delito de desaparición cometida por particulares agravada, relacionado con la desaparición de un hombre ocurrida en octubre de 2022 en la alcaldía Tlalpan.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el 1 de octubre de 2022 el imputado acudió junto con la víctima a una convivencia en la colonia Lomas de Padierna. Horas más tarde, Mauro “N” se comunicó con la esposa de su amigo para informarle que había solicitado un vehículo por aplicación para que regresara a su domicilio, debido a que presuntamente no estaba en condiciones de conducir su motocicleta. Sin embargo, el hombre nunca volvió a casa.

Las investigaciones realizadas por el agente del Ministerio Público permitieron establecer la probable participación del imputado mediante dictámenes periciales, análisis de cámaras de videovigilancia y diversos testimonios recabados durante la indagatoria.

Con esos elementos, la autoridad judicial otorgó una orden de aprehensión contra Mauro “N”, quien fue localizado el pasado 12 de mayo de 2026 en Tijuana, Baja California, gracias a trabajos coordinados entre agentes de la Policía de Investigación y autoridades de la Fiscalía General del Estado de Baja California.

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La Fiscalía capitalina detalló que la captura fue posible tras labores de intercambio de información interinstitucional, luego de que se detectara que el imputado sería deportado desde Estados Unidos a través del cruce fronterizo entre San Diego y Tijuana.

Posteriormente, Mauro “N” fue trasladado a la Ciudad de México y presentado ante la autoridad judicial correspondiente. Durante la audiencia realizada el 13 de mayo, el Ministerio Público formuló imputación y presentó los datos de prueba necesarios para que un juez determinara su vinculación a proceso.

Además, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía CDMX señaló que continuará con las labores de búsqueda y las diligencias necesarias para localizar a la víctima y esclarecer plenamente los hechos.

La institución recordó que, conforme al principio de presunción de inocencia establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el imputado deberá ser considerado inocente hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

afcl