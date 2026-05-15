Toluca, Méx.— En menos de una semana se registró un segundo caso violento contra integrantes de la comunidad LGBTTIQ+.

Ashly, una mujer trans fue localizada el miércoles 13 de mayo sin vida y con huellas de violencia en Texcalyacac. El 9 de mayo, fue reportada como desaparecida en el municipio de Tenango del Valle donde fue vista por última vez.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos de la colonia Santa Cecilia alertaron a los elementos de Seguridad Pública quienes se trasladaron hasta un camino que conduce hacia la unidad deportiva donde fue hallado el cuerpo calcinado.

Fanny, una mujer transexual fue localizada sin vida el jueves 7 de mayo en su domicilio ubicado en la calle Josefa Ortiz de Domínguez en el municipio de Mexicaltzingo.

Según los primeros reportes la joven, de 27 años, presentaba signos de violencia al parecer por arma blanca. Ella fue despedida el sábado 9 de mayo por amigos y familiares.

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