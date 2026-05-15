Un trabajador de 28 años perdió la vida la tarde de este jueves luego del colapso de una estructura al interior de una obra ubicada sobre la calle República de Nicaragua, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima realizaba labores presuntamente relacionadas con la demolición de un inmueble cuando una trabe y parte de una barda colapsaron, golpeándolo de manera directa y provocándole la muerte en el lugar.

La emergencia movilizó a cuerpos de rescate y personal de seguridad, quienes acordonaron la zona para permitir las labores de atención y el retiro de escombros. Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que el trabajador ya no contaba con signos vitales.

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Vecinos y testigos señalaron que el inmueble contaba con sellos de suspensión de actividades colocados por autoridades como la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), debido a restricciones relacionadas con la obra.

Pese a ello, en el lugar presuntamente continuaban trabajos de demolición y construcción de una escuela primaria, situación que ahora será investigada por las autoridades correspondientes.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardaron el perímetro, mientras peritos y personal ministerial realizaron las diligencias para determinar las causas exactas del derrumbe y deslindar responsabilidades.

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