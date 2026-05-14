Una protesta de integrantes del colectivo “Lleca Escuchando La Calle” terminó con actos vandálicos y daños en oficinas de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN) de la Ciudad de México, ubicada sobre avenida 20 de Noviembre número 195, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los reportes, cerca de 80 manifestantes encabezados por Victoria Samano y Carolina N acudieron a las instalaciones de la dependencia para exigir la ampliación del programa de Atención Social Inmediata a Poblaciones Prioritarias, apoyo económico dirigido a trabajadoras sexuales de la zona de Calzada de Tlalpan.

Trabajadoras sexuales se manifiestan frente a oficinas de SEBIEN para exigir ampliar apoyo; protesta deriva en destrozos. Foto: Especial.

Las inconformes señalaron que este miércoles se realizó el último pago del beneficio otorgado por la Secretaría de Bienestar, por lo que demandaron que el apoyo continúe por más tiempo y además se permita el ingreso de más personas al programa social.

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Durante la movilización, un grupo de aproximadamente 30 personas ingresó al inmueble para sostener una mesa de diálogo con Lidia González Hernández, directora jurídica de la dependencia. Mientras tanto, otro contingente permaneció al exterior realizando un bloqueo sobre avenida 20 de Noviembre, afectando la circulación vehicular en la zona centro de la capital.

Trabajadoras sexuales se manifiestan frente a oficinas de SEBIEN para exigir ampliar apoyo; protesta deriva en destrozos. Foto: Especial.

Sin embargo, la protesta escaló cuando varias manifestantes realizaron pintas y provocaron destrozos dentro de las oficinas gubernamentales. Reportes indican que fueron rotos cristales y se registraron diversos actos de vandalismo al interior del edificio.

Tras varias horas de negociación, las partes no lograron alcanzar acuerdos respecto a la continuidad del apoyo económico, por lo que las manifestantes finalmente se retiraron del lugar.

No se reportaron personas lesionadas ni detenidas derivado de los hechos.

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