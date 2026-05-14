El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que los trabajos de mejora en el Tren Ligero continúan.

En redes sociales se detalló que, por trabajos de mantenimiento a escalera de acceso, la estación Xotepingo permanecerá cerrada del 15 al 18 de mayo, por lo que no se realizará el ascenso ni descenso de usuarias y usuarios durante todo el horario de servicio.

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En tanto, concluyeron los trabajos en la estación Nezahualpilli, “por lo que se abren accesos y se reanuda la operación del servicio en la estación”.

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Por trabajos de mantenimiento a escalera de acceso, la estación Xotepingo permanecerá cerrada del 15 al 18 de mayo por lo que no se realizará el ascenso ni descenso de usuarias y usuarios durante todo el horario de servicio.



Concluyeron los trabajos en… — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) May 14, 2026

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