Más Información

Sheinbaum anuncia que Víctor Rodríguez deja la dirección de Pemex; lo reemplaza Juan Carlos Carpio

Sheinbaum anuncia que Víctor Rodríguez deja la dirección de Pemex; lo reemplaza Juan Carlos Carpio

Él es Juan Carlos Carpio, economista cercano a la 4T; reemplaza a Víctor Rodríguez como director de Pemex

Él es Juan Carlos Carpio, economista cercano a la 4T; reemplaza a Víctor Rodríguez como director de Pemex

FOTOS: Messi, Ronaldo, Maradona y ¿Rocha Moya?; pegan estampas de políticos acusados por EU en exposición del Mundial 2026

FOTOS: Messi, Ronaldo, Maradona y ¿Rocha Moya?; pegan estampas de políticos acusados por EU en exposición del Mundial 2026

EU evalúa acusaciones contra el expresidente cubano Raúl Castro; investiga derribo de aeronaves humanitarias en 1996

EU evalúa acusaciones contra el expresidente cubano Raúl Castro; investiga derribo de aeronaves humanitarias en 1996

Liga MX: Pachuca vs Pumas – EN VIVO – Ida – Semifinales – Clausura 2026

Liga MX: Pachuca vs Pumas – EN VIVO – Ida – Semifinales – Clausura 2026

La trayectoria de Alejandro Robles; el morenista que pasó de denunciado a operador internacional de Morena

La trayectoria de Alejandro Robles; el morenista que pasó de denunciado a operador internacional de Morena

El informó que los trabajos de mejora en el continúan.

En redes sociales se detalló que, por a escalera de acceso, la permanecerá cerrada del 15 al 18 de mayo, por lo que no se realizará el ascenso ni descenso de usuarias y usuarios durante todo el horario de servicio.

Lee también

En tanto, concluyeron los trabajos en la estación Nezahualpilli, “por lo que se abren accesos y se reanuda la operación del servicio en la estación”.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL /cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]