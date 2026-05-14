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El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que los trabajos de mejora en el Tren Ligero continúan.
En redes sociales se detalló que, por trabajos de mantenimiento a escalera de acceso, la estación Xotepingo permanecerá cerrada del 15 al 18 de mayo, por lo que no se realizará el ascenso ni descenso de usuarias y usuarios durante todo el horario de servicio.
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En tanto, concluyeron los trabajos en la estación Nezahualpilli, “por lo que se abren accesos y se reanuda la operación del servicio en la estación”.
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JACL /cr
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