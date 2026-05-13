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Esta noche el Tren Ligero registró una gran cantidad de usuarios debido a la semifinal del futbol mexicano entre Cruz Azul y Guadalajara.
El director General del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, Martín López, compartió fotografías desde la terminal Tasqueña en donde se observa una gran cantidad de aficionados de ambos equipos.
“Me encuentro en la Terminal Tasqueña del Tren Ligero en el operativo implementado para la atención de los usuarios que asistirán al encuentro de futbol en el Estadio Banorte”, dijo el funcionario.
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Asimismo, la directora del Metrobús, Rosario Castro, también supervisó personalmente el servicio de apoyo que se ofrece entre las estaciones Perisur, de la Línea 1, y Cañaverales, de la Línea 5.
Con supervisión en sitio y desde el Centro de Control, monitoreamos el servicio especial de @MetrobusCDMX en las estaciones Perisur de Línea 1, Cañaverales de Línea 5 y avenida Renato Leduc”, compartió en redes sociales.
El servicio durante esta prueba operativa será de las 16:00 a las 24:00 horas y el objetivo es que las personas asistentes puedan acceder desde la estación Perisur de Línea 1 y Cañaverales de Línea 5 para descender en la Avenida Renato Leduc y ahí caminar a la puerta ocho del estadio.
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