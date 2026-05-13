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El Organismo Regulador de Transporte (ORT), responsable de la administración y supervisión de los 36 de la Ciudad de México, informó que realizó un operativo para la recuperación de un área que era ocupada de manera ilegal por una empresa de transporte que no contaba con la autorización correspondiente en el , lo que originó un bloqueo de transportistas.

El sostuvo diversos acercamientos en días pasados para buscar la regularización de esta situación. Sin embargo, ante la falta de disposición para atenderla, se procedió a la recuperación conforme a la normatividad vigente.

“El ORT mantiene apertura al diálogo y continuará en comunicación con la empresa; en tanto,, al no contar con los derechos correspondientes ante esta autoridad”, dijo el organismo.

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La mañana de este miércoles, transportistas de las unidades conocidas como “Brujas” realizaron un bloqueo en las inmediaciones del paradero de Indios Verdes, sobre Insurgentes Norte y Acueducto, en la alcaldía Gustavo A. Madero, lo que provocó severas afectaciones viales para automovilistas y usuarios que se dirigen hacia Pachuca.

De acuerdo con los primeros reportes, cerca de 40 personas participaron en la protesta, apoyándose con camionetas de transporte público para cerrar los accesos con dirección al norte de la capital.

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JACL/cr

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