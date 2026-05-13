La ampliación de la Línea 12 del Metro, de Mixcoac a Observatorio, quedaría concluida en 2028.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Andrés Lajous, director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (Attrapi), detalló que ya se concluyó con la construcción del túnel que unirá las estaciones, por lo que ahora los trabajos serán más rápidos.

“El objetivo es poder terminar con la obra en 2028. El objetivo es avanzar conforme está planeado, y la terminación del túnel, la verdad, es que permite que el resto de la obra se haga de forma más tradicional. Entonces, la idea es que con eso mejoren los tiempos de ejecución”, comentó.

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Recordó que la construcción del túnel fue complicada, pues conforme se iba avanzando en los trabajos, se encontraron rellenos antrópicos, es decir tramos en donde no había tierra o rocas, sino basura y cascajo.

“Fue un tramo donde realmente el terreno no era una estructura de roca, arcillas o tierra, sino específicamente basura, una combinación de cascajo y basura; entonces, como en esta obra se considera un túnel, no un cajón sino un túnel, se iba perforando y cuando se encontró la zona del relleno antrópico, que se iba ya construyendo propiamente el armado del túnel, se tuvo que hacer un proceso muchísimo más lento para garantizar la seguridad de la obra, garantizar que quedara el túnel terminado y, por supuesto, garantizar también la seguridad de las viviendas que hay arriba del túnel”.

Añadió: “Se fue avanzando en el túnel en los dos frentes y después sí hubo una reducción, digamos, en la velocidad de la construcción justo a partir de esta zona que comento, porque el proceso constructivo era literalmente manual; entonces, fue avanzando poquito a poquito: se avanza un poquito en la excavación y se pone arriba el concreto, se va avanzando un poquito y así, y eso se tuvo que hacer manual”.

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Andrés Lajous indicó que ya hay un túnel continuo y que la siguiente fase de los trabajos es la instalación de los equipos electromecánicos: vías, sistemas de control de telecomunicaciones, iluminación, entre otros.

Explicó que falta construir las salidas de las estaciones Álvaro Obregón y Valentín Campa y “el revestimiento y terminación de todas las estaciones, y el componente más importante, y que toma más tiempo en términos de ejecución, que todavía falta es la estación de Observatorio y la cochera que está también en Observatorio”.

El titular de la agencia mencionó que, evidentemente, la estación Observatorio tendrá conexión con la Línea 1 del Metro y con la estación del Tren El Insurgente, por lo que esa zona se convertirá en un gran polo de movilidad y descartó que se tengan que hacer obras adicionales al exterior, a pesar de la gran cantidad de usuarios que recibirá.

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Recalcó que el objetivo es terminar todos estos trabajos, que empezaron en 2016, en dos años, y remarcó que la seguridad para los vecinos de la zona está garantizada. “Ya no habrá trabajos adicionales en el túnel. Ya están terminados los trabajos y, a través del tiempo se ha hecho todo el monitoreo para garantizar que se detectara cualquier movimiento, y en las últimas fases ya no hubo movimientos”.

El exsecretario de Movilidad capitalino apuntó que se tiene previsto que las tres estaciones de esta ampliación sean inauguradas al mismo tiempo, por lo que no habrá aperturas parciales.

Concluyó que el presupuesto que está pendiente por ejercerse para estos trabajos es de alrededor de 9 mil millones de pesos.

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cdm