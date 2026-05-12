Con motivo de las precipitaciones que se registran esta tarde en distintas partes de la Ciudad de México, el Metro, Metrobús y Cablebús han reportado modificaciones en el servicio con el fin de salvaguardar a los usuarios.

Por la lluvia, el Cablebús reportó que la Línea 3, que atraviesa Chapultepec, empezó el desembarque de usuarios. “Una vez que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas, reanudaremos la operación del servicio de manera habitual”, explicó.

#CablebúsInforma



Iniciamos el desembarque de personas usuarias en línea 3 por tormenta eléctrica en la zona.



Una vez que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas, reanudaremos la operación del servicio de manera habitual. — Cablebús CDMX (@MICablebusCDMX) May 12, 2026

En el caso del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, mediante redes sociales se dio aviso que los trenes disminuirán su velocidad por la implementación de la marcha de seguridad en las Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, A y 12.

#MetroAlMomento: Continúa lloviendo en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, A y 12. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.



Toma previsiones. pic.twitter.com/pEGkjM0ipX — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 12, 2026

Lee también Lluvias del lunes 11 de mayo fueron, hasta el momento, de las “más intensas” de 2026 en CDMX; suman 54 viviendas afectadas

El Metrobús tampoco ha sido la excepción este día, pues también anunció que se implementó la marcha lenta de sus unidades en todas las líneas, por lo que el servicio reporta atrasos.

⚠️AVISO TODAS LAS LÍNEAS.



1️⃣Toma en cuenta, por presencia de precipitación pluvial🌧️. Las unidades implementan marcha lenta, el servicio cuenta con retrasos.

(Actualización 16:01 h.)

Consulta actualización del Estado de Servicio en:https://t.co/KYPFkxMUhs#MovilidadCDMX — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) May 12, 2026

vr/cr