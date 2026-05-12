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Con motivo de las precipitaciones que se registran esta tarde en distintas partes de la Ciudad de México, el Metro, Metrobús y Cablebús han reportado modificaciones en el servicio con el fin de salvaguardar a los usuarios.
Por la lluvia, el Cablebús reportó que la Línea 3, que atraviesa Chapultepec, empezó el desembarque de usuarios. “Una vez que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas, reanudaremos la operación del servicio de manera habitual”, explicó.
En el caso del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, mediante redes sociales se dio aviso que los trenes disminuirán su velocidad por la implementación de la marcha de seguridad en las Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, A y 12.
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El Metrobús tampoco ha sido la excepción este día, pues también anunció que se implementó la marcha lenta de sus unidades en todas las líneas, por lo que el servicio reporta atrasos.
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vr/cr
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