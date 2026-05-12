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Naucalpan, Méx.- “La gente es muy cochina, tiran en el río salas, refrigeradores, colchones, dejan ”, expresó Yolanda, vecina de la , donde habitantes resultaron afectados por el derrame del Río Hondo derivado de la acumulación de basura arrastrada por la lluvia.

“La basura viene desde El Molinito, la parte alta de , vemos un montón de vasos de unicel y plástico que las personas avientan a la calle”, señaló el señor Javier.

Alma, otra vecina de la colonia 10 de Abril, que colinda con Azcapotzalco, señaló que desde la noche trabajadores del Ayuntamiento realizaron labores de limpieza por el lodo generado tras la anegación de agua.

“La gente no entiende que tirar basura afecta a todos, ayer todo el mundo desesperado porque no había paso por la anegación de agua. Desde la noche recogieron lodo”, comentó.

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Una brigada de más de 20 trabajadores interviene en la colonia Los Pastores con maquinaria en el cauce del río. Foto: Gisela González / EL UNIVERSAL
Una brigada de más de 20 trabajadores interviene en la colonia Los Pastores con maquinaria en el cauce del río. Foto: Gisela González / EL UNIVERSAL

En el fraccionamiento Rivera de Echegaray, habitantes también reportaron afectaciones. Mauricio señaló escurrimientos en el Río Hondo por acumulación de basura en una estructura bajo el puente.

“Hubo un escurrimiento en el Río Hondo por la saturación de basura, la basura se atoró en la estructura que se encuentra debajo del puente, troncos y basura. Las autoridades nos vinieron a apoyar para sanear el área de vigilancia para que no sea un foco de infección, sin embargo, pedimos a que nos ayuden al interior del fraccionamiento”, señaló.

Trabajadores del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oapas) de Naucalpan realizan labores de limpieza en el Río Hondo para retirar taponamientos en el cauce.

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"La basura viene desde El Molinito, la parte alta de Naucalpan, vemos un montón de vasos de unicel y plástico", mencionó el señor Javier, vecino de la zona. Foto: Gisela González Granados / EL UNIVERSAL
"La basura viene desde El Molinito, la parte alta de Naucalpan, vemos un montón de vasos de unicel y plástico", mencionó el señor Javier, vecino de la zona. Foto: Gisela González Granados / EL UNIVERSAL

Retiran refrigeradores, troncos de árboles y residuos de plástico del río, el cual se desbordó tras la lluvia registrada la noche del lunes.

Una brigada de más de 20 trabajadores interviene en la colonia Los Pastores con maquinaria en el cauce del río.

En calles cercanas, personal de servicios públicos trabaja en coordinación con la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Guardia Nacional.

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El gobierno municipal activó una brigada de salud para la aplicación de vacunas contra hepatitis y tétanos.

vr/cr

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