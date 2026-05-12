Ecatepec, Méx.- Cinco negocios que vendían alcohol sin contar con los permisos necesarios, ubicados en la Quinta Zona, fueron suspendidos por elementos de la Policía Municipal, con respaldo de Fuerza de Tarea Marina.

Las acciones forman parte del operativo “Dionisio”, en apoyo a personal de las direcciones de Desarrollo Económico y Protección Civil.

Esas inspecciones se llevan a cabo de manera permanente porque el gobierno local quiere inhibir delitos de alto impacto que se generan en ese tipo de comercios; con estos cinco, suman 47 negocios con sellos de suspensión en este año.

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Suspenden 5 bares por venta ilegal de alcohol en Quinta Zona en Edomex. Foto: Especial

En la intervención participaron la Policía Metropolitana, Grupo de Operaciones Especiales y Marina para resguardar la integridad del personal municipal durante el desarrollo de actividades para la inspección de negocios.

El operativo busca evitar la proliferación de establecimientos irregulares con venta de alcohol, ya que propician delitos de alto impacto como homicidios dolosos, robos con violencia y narcomenudeo, además de riñas y lesiones, dio a conocer el ayuntamiento.

Durante las intervenciones se acudió al establecimiento “Sagitario”, en la colonia Estrella de Oriente, donde Protección Civil colocó sellos de suspensión, igual que en “Depósito Los Morales” ubicado en Granjas Independencia.

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Suspenden 5 bares por venta ilegal de alcohol en Quinta Zona en Edomex. Foto: Especial

En Arboledas de Aragón, personal de Desarrollo Económico colocó sellos de suspensión en un establecimiento sin razón social ubicado en calle Sagitario 5, ya que no contaba con licencia de funcionamiento.

En Ciudad Azteca fue suspendido el establecimiento “Medusas” y en Valle de Aragón el negocio denominado “Blancos y Negros”, ubicado en Valle del Don, ambos por incumplir con la normatividad para su legal funcionamiento.

Personal de Desarrollo Económico y Protección Civil colocaron sellos de suspensión a los cinco establecimientos debido a que no contaban con la documentación correspondiente ni medidas de seguridad.

LL