Vecinos de las dos casas afectadas por la caída de una antena de radiocomunicación en la alcaldía Gustavo A. Madero, difieren en la atención que aseguran recibir de la empresa responsable.

La familia del inmueble marcado con el número 77 de la calle Martha dijo que tras un dialogo con la compañía dueña de la torre, se ajustan detalles para las reparaciones de los daños en su vivienda.

“Vamos terminando de una reunión, y estamos viendo si ellos reparan los daños o si nos indemnizan y nosotros buscamos a un trabajador de confianza para hacerlo por nuestra cuenta”, explicó José Alberto García, propietario del inmueble.

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Cae antena de radiocomunicación sobre casas de la GAM

La tarde del sábado 9 de mayo, una torre metálica de unos 30 metros de altura ubicada en la azotea de una vivienda sobre la calle Martha, casi esquina con Noé, en la colonia Guadalupe Tepeyac, cayó sobre dos viviendas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) informó que a raíz del colapso de la antena se registraron daños en bardas perimetrales de ambos inmuebles y en un baño.

Vecinos afectados por caída de antena en GAM exigen dictamen estructural. Foto: Especial

¿Qué piden las familias afectadas?

Por otro lado, la familia del domicilio marcado con el número 81 piden que la empresa dueña de la antena realice una revisión estructural de la casa con un Director Responsable de Obra (DRO) para evaluar los daños.

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Asimismo, piden que se realicen las reparaciones pertinentes en el muro de la azotea y el cuarto de baño.

La representante legal de los afectados, Georgina Villafaña, aseguró que no se ha llegado a un acuerdo con la empresa responsable de la antena y que no ha habido comunicación en los días posteriores al retiro de la estructura.

“Queremos un dictamen bien hecho, de fondo, porque ¿cómo vamos a saber si no quedó dañada la casa? ¿O si quedo sensible ante un sismo?”, dijo Villafaña.

Mientras que en la casa donde se montó la torre se colocó un sello de suspensión, pero los habitantes pueden entrar y salir sin problemas.

LL