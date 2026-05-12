En las primeras horas de la apertura del Tren Ligero, usuarios señalaron que los nuevos trenes acoplados permitieron una mejor distribución de pasajeros, aunque las opiniones se dividieron respecto a la rapidez del servicio.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se apreció que algunas estaciones aún continúan con labores de remodelación, mientras que los trenes del “Ajolote” ya operan acoplados entre sí, permitiendo mayor capacidad.

Además, se observó que los convoyes tardaban entre tres y cuatro minutos en pasar, pero en algunas partes del recorrido tardaban unos minutos más de espera.

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Daniel Soltero, quien viajaba con dirección a Tasqueña, comentó que, aunque no percibió grandes cambios en los tiempos de traslado, sí notó una disminución en la cantidad de personas dentro de los vagones.

“Es el mismo tiempo casi, pero sí veo a menos gente distribuida en el tren”, explicó.

Añadió que el espacio extra hacía más cómodo el trayecto, sobre todo en horas donde normalmente el servicio suele saturarse.

Carla, usuaria frecuente del Tren Ligero, señaló que también percibió menos aglomeraciones debido a los nuevos trenes acoplados.

Explicó que, al tratarse de dos convoyes unidos, los pasajeros se reparten mejor a lo largo de los vagones, lo que permite encontrar espacios libres con mayor facilidad.

“Yo siento que hay menos gente porque ahora son dos trenes y la gente se distribuye más”, dijo.

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Usuarios del Tren Ligero "Ajolote" ven menos saturación. Foto: especial

Comentó que a esa hora normalmente viajaría completamente lleno, pero en esta ocasión incluso logró encontrar asiento durante su trayecto.

Sobre la velocidad del servicio, consideró que sí existe una mejoría en los tiempos de espera, aunque no tan significativa.

“Sí lo noto un poquito más rápido, pero tampoco muchísimo”, agregó.

Por su parte, Martín aseguró que sí percibió una mejora más evidente en la frecuencia de paso de los trenes; explicó que anteriormente debía esperar más tiempo entre convoyes, mientras que ahora el servicio le pareció más continuo.

“Antes sí se tardaban más, ahorita pasan como cada tres minutos”, comentó.

Indicó que esto ayudará principalmente durante las mañanas, cuando miles de personas utilizan el Tren Ligero para trasladarse hacia sus trabajos o escuelas.

También señaló que la incorporación de trenes acoplados reduce la saturación dentro de los vagones.

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“Se siente menos apretado y el recorrido es más cómodo”, añadió.

Durante el recorrido se observó que la estación Nezahualpilli permanecía cerrada; de acuerdo con el Tren Ligero, en el sitio se realizan trabajos de rehabilitación en la techumbre y en las escaleras de acceso, por lo que se prevé que quede lista el próximo jueves.

En otras estaciones se observó que personal continuaba detalles de remodelación, como en Huipulco, donde trabajadores colocaban paneles de madera, mientras que en Ciudad Jardín personal instalaba un vidrio en parte de la infraestructura.

mahc/LL