Este miércoles, transportistas mexiquenses bloquearon avenida Insurgentes, a un costado del Cetram Indios Verdes, en la alcaldía Gustavo A. Madero, lo que provocó severas afectaciones viales para automovilistas.

De acuerdo con los primeros reportes, cerca de 40 choferes que cubren la ruta de la CDMX a Zumpango, participaron en la protesta y se apoyaron de camionetas de transporte público para cerrar los accesos con dirección al norte de la capital.

Los manifestantes denunciaron presuntas irregularidades relacionadas con el cierre de oficinas y sanitarios que utilizaban en la zona. Foto: Especial

Los manifestantes exigieron diálogo con las autoridades capitalinas y denunciaron presuntas irregularidades relacionadas con el cierre de oficinas y sanitarios que utilizaban en la zona, situación que —aseguran— ocurrió por supuestos adeudos en pagos.

🚨Caos en Indios Verdes🚨



Transportistas de las llamadas “Brujas” bloquean Insurgentes Norte rumbo a Pachuca, en la alcaldía GAM, para exigir diálogo con autoridades. 🚐🚧



⚠️ Hay afectaciones viales severas y hasta una pelea entre un automovilista y un chofer en plena protesta. pic.twitter.com/uSI1azY4IQ — J.C. Williams 🐶 (@JCWilliams54) May 13, 2026

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El bloqueo afectó principalmente el acceso al paradero de Indios Verdes y generó largas filas de vehículos sobre Insurgentes Norte, además de retrasos en rutas de transporte público y complicaciones para miles de pasajeros que buscan trasladarse hacia municipios del Estado de México e Hidalgo.

En medio de esto, se registró una riña entre un automovilista y un chofer del transporte público, quienes se enfrentaron a golpes a unos metros del paradero de Indios Verdes. Testigos señalaron que la discusión comenzó debido a las afectaciones a la circulación derivadas del bloqueo.

El bloqueo afectó principalmente el acceso al paradero de Indios Verdes y generó largas filas de vehículos. Foto: Especial

Elementos de seguridad arribaron al sitio para tratar de controlar la situación y evitar mayores confrontaciones, mientras el tránsito en la zona permanecía prácticamente colapsado.

vr/cr