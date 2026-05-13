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Este miércoles, mexiquenses bloquearon avenida Insurgentes, a un costado del Cetram Indios Verdes, en la , lo que provocó severas afectaciones viales para automovilistas.

De acuerdo con los primeros reportes, cerca de 40 choferes que cubren la ruta de la a Zumpango, participaron en la protesta y se apoyaron de camionetas de transporte público para cerrar los accesos con dirección al norte de la capital.

Los manifestantes denunciaron presuntas irregularidades relacionadas con el cierre de oficinas y sanitarios que utilizaban en la zona. Foto: Especial
Los manifestantes denunciaron presuntas irregularidades relacionadas con el cierre de oficinas y sanitarios que utilizaban en la zona. Foto: Especial

Los manifestantes exigieron diálogo con las autoridades capitalinas y denunciaron presuntas irregularidades relacionadas con el cierre de oficinas y sanitarios que utilizaban en la zona, situación que —aseguran— ocurrió por supuestos adeudos en pagos.

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El bloqueo afectó principalmente el acceso al paradero de Indios Verdes y generó largas filas de vehículos sobre Insurgentes Norte, además de retrasos en rutas de transporte público y complicaciones para miles de pasajeros que buscan trasladarse hacia municipios del Estado de México e Hidalgo.

En medio de esto, se registró una riña entre un automovilista y un chofer del transporte público, quienes se enfrentaron a golpes a unos metros del paradero de Indios Verdes. Testigos señalaron que la discusión comenzó debido a las afectaciones a la circulación derivadas del bloqueo.

El bloqueo afectó principalmente el acceso al paradero de Indios Verdes y generó largas filas de vehículos. Foto: Especial
El bloqueo afectó principalmente el acceso al paradero de Indios Verdes y generó largas filas de vehículos. Foto: Especial

Elementos de seguridad arribaron al sitio para tratar de controlar la situación y evitar mayores confrontaciones, mientras el tránsito en la zona permanecía prácticamente colapsado.

vr/cr

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