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Un grupo de manifestantes bloqueó la mañana de este miércoles, la circulación sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de la estación San Antonio de la Línea 2 del Metro.
De acuerdo con el reporte de elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), la movilización comenzó alrededor de las 10:10 horas, cuando los inconformes cerraron el paso vehicular en ambos sentidos de la vialidad para expresar su rechazo a las obras de la ciclovía que se realizaron en la zona.
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Los manifestantes permanecieron sobre la avenida Tlalpan portando pancartas y lanzando consignas relacionadas con las modificaciones viales derivadas del proyecto ciclista, lo que provoca afectaciones al tránsito vehicular y complicaciones para automovilistas y usuarios del transporte público que circulan hacia el centro de la capital.
Después del mediodía, según reportes de Ovial, la circulación quedó abierta.
LL
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