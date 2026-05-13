Más Información

Sheinbaum niega presencia de la CIA en México; acusa campaña coordinada contra su gobierno

Sheinbaum niega presencia de la CIA en México; acusa campaña coordinada contra su gobierno

Tercera llamada; DEA y Pentágono se suman a amenazas contra México

Tercera llamada; DEA y Pentágono se suman a amenazas contra México

CIA apoyó operación contra el Cártel de Sinaloa fuera del AIFA, afirma NYT; asegura que fue con inteligencia, y no en terreno

CIA apoyó operación contra el Cártel de Sinaloa fuera del AIFA, afirma NYT; asegura que fue con inteligencia, y no en terreno

Asesinan a coordinadora municipal de Morena en Chihuahua; atacan a balazos a Lucía Guadalupe Mora en Valle de Allende

Asesinan a coordinadora municipal de Morena en Chihuahua; atacan a balazos a Lucía Guadalupe Mora en Valle de Allende

¿A qué hora lloverá en la CDMX?; granizo, chubascos y vientos fuertes se esperan este miércoles, 13 de mayo

¿A qué hora lloverá en la CDMX?; granizo, chubascos y vientos fuertes se esperan este miércoles, 13 de mayo

Sheinbaum defiende triunfo de Rocha Moya en 2021; "no hubo denuncias, no hay nada que ponga en duda esa elección", dice

Sheinbaum defiende triunfo de Rocha Moya en 2021; "no hubo denuncias, no hay nada que ponga en duda esa elección", dice

Un grupo de manifestantes bloqueó la mañana de este miércoles, la circulación sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de la estación San Antonio de la Línea 2 del Metro.

De acuerdo con el reporte de elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), la movilización comenzó alrededor de las 10:10 horas, cuando los inconformes cerraron el paso vehicular en ambos sentidos de la vialidad para expresar su rechazo a las obras de la ciclovía que se realizaron en la zona.

Lee también

Los manifestantes permanecieron sobre la avenida Tlalpan portando pancartas y lanzando consignas relacionadas con las modificaciones viales derivadas del proyecto ciclista, lo que provoca afectaciones al tránsito vehicular y complicaciones para automovilistas y usuarios del transporte público que circulan hacia el centro de la capital.

Después del mediodía, según reportes de Ovial, la circulación quedó abierta.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]