Cuautitlán Izcalli, Méx.–El gobierno municipal informó que, a raíz de las lluvias registradas anoche en la localidad, realizaron trabajos de limpieza en la presa El Ángulo.

Las labores se implementaron desde ayer por la noche y de manera coordinada con elementos de la Comisión del Agua del Estado de México y elementos de la Guardia Nacional, para el retiro de basura que se acumuló.

“Con estas acciones, favorecemos el desalojo de aguas residuales a través de las compuertas, manteniéndolas libres de obstrucciones”, informó la autoridad local.

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El Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli precisó en sus redes sociales que la limpieza preventiva en la presa El Ángulo no solo tuvo la participación del organismo municipal Operagua y de la CAEM sino también de SAPASA, organismo de agua de Atizapán de Zaragoza.

Se ha logrado una reducción significativa en el nivel del agua acumulada en el vaso regulador, por la intervención nocturna, sostuvo el gobierno municipal.

Pobladores reportaron que el agua pluvial llegó a cubrir la Avenida Quetzal, llegando a banqueta y afectando la circulación de vehículos, incluso quedando algunos varados en su intento por cruzar.

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