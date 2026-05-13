La alcaldía Xochimilco anunció su plan estratégico rumbo al Mundial 2026, cuya inauguración será el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte, donde definió 23 zonas prioritarias, entre ellas embarcaderos, mercados y distintos puntos turísticos, además del desarrollo de una aplicación móvil enfocada en orientar y atender a visitantes nacionales e internacionales.

Durante una conferencia de prensa, Yina Garza, coordinadora de asesores de la demarcación, detalló que las acciones contemplan la limpieza permanente de canales con retiro de vidrios cada tercer día, mejoramiento urbano mediante balizamiento, instalación de 500 luminarias y bacheo en vías públicas, así como la contratación de servicios sanitarios de calidad y labores de reforestación en distintas zonas.

“Nosotros tenemos que preparar el territorio para generar las mejores condiciones por instrucciones de la alcaldesa; los espacios deben estar impecables para que los visitantes nacionales e internacionales se lleven la mejor visión”, señaló.

La alcaldesa Circe Camacho informó que se espera la llegada de al menos un millón de visitantes a la demarcación y una derrama económica estimada en mil millones de pesos durante el Mundial 2026. Foto: Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

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Garza explicó que también habrá puntos de control permanente y presencia de personal en cruces estratégicos desde Prolongación División del Norte hasta el Centro Histórico de Xochimilco, debido a que se trata de una zona de alta afluencia e impacto turístico.

Detalló que habrá un nuevo esquema de regulación para bicitaxis, el cual incluirá padrón único, revisión mecánica obligatoria y tarifas visibles para brindar mayor certeza tanto a visitantes como a habitantes.

“Este rubro considera los operativos de recuperación que tienen que ver con obstáculos en vías principales y calles de mayor circulación”, indicó.

Yina Garza, coordinadora de asesores de la demarcación, detalló que las acciones contemplan la limpieza de canales, mejoramiento urbano mediante balizamiento, instalación de 500 luminarias y bacheo en vías públicas. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

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Agregó que se pondrá en marcha la acción social “Comunidad Xochimilca”, integrada por 250 personas que, tras recibir capacitación, apoyarán en operativos, orientación y atención a turistas, además de vigilar la calidad de los servicios turísticos que se ofrecen en la demarcación.

También anunció una campaña de difusión de precios mediante folletería e impresos con tarifas oficiales y servicios autorizados en Xochimilco, con el objetivo de evitar abusos hacia turistas nacionales e internacionales.

“Tenemos a todas las áreas involucradas con un mapeo del territorio donde estratégicamente se tenga la capacidad de atender a una persona que requiera apoyo fuera de horario”, afirmó.

Durante la conferencia también se presentó la aplicación oficial de la alcaldía, la cual ofrecerá información sobre lugares para comer, hospedaje, sitios emblemáticos y precios de distintos servicios turísticos. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

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Precisó que, durante esas fechas habrá un operativo de seguridad ciudadana que contará con 125 elementos y 70 unidades; además, el área de turismo dispondrá de 120 personas operativas, protección civil tendrá 75 elementos y 12 unidades, mientras que también participarán 13 paramédicos, 7 médicos y 18 personas del área de movilidad.

Por su parte, la alcaldesa Circe Camacho informó que se espera la llegada de al menos un millón de visitantes a la demarcación y una derrama económica estimada en mil millones de pesos durante el Mundial 2026.

“Es por eso por lo que nos estamos preparando para poder dar la mejor atención a todas y todos los turistas y que, por supuesto, estemos en coordinación con el sector turístico y en las mejores condiciones en cada una de nuestras calles para vivir el Mundial al 100 por ciento”, expresó.

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Durante la conferencia también se presentó la aplicación oficial de la alcaldía, la cual ofrecerá información sobre lugares para comer, hospedaje, sitios emblemáticos y precios de distintos servicios turísticos.

La alcaldesa anunció que en Xochimilco se instalará un Fan Fest donde serán transmitidos los cinco partidos del Mundial que se jugarán en la Ciudad de México.

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