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La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, supervisó los trabajos realizados en calles de las colonias Buenavista, Guerrero y Doctores, donde cuadrillas de la Dirección General de Servicios Urbanos llevaron a cabo labores de desazolve y retiro de árboles caídos para evitar mayores afectaciones tras las intensas lluvias registradas la tarde y noche de este martes
A través de un comunicado, la demarcación informó que vecinas y vecinos indicaron acumulación de agua, coladeras obstruidas y complicaciones para el tránsito peatonal y vehicular principalmente en las colonias Buenavista y Guerrero.
Detalló que también se atendieron emergencias derivadas de la caída de árboles sobre Fray Servando y Eje Central, así como en el cruce de Doctor Navarro y Doctor Barragán, donde tres ejemplares colapsaron a consecuencia de la lluvia y los fuertes vientos.
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La alcaldesa recordó que en semanas recientes la demarcación reforzó la llamada “Operación Vactor”, mediante trabajos de intervención y limpieza de coladeras y registros en distintos puntos de las 33 colonias de la alcaldía.
Además, detalló que mantenía activas las cuadrillas de la Brigada Tormenta para labores de monitoreo y atención permanente durante la temporada de lluvias.
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