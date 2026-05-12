El Metrobús informó que brindará un servicio especial de apoyo para los asistentes al Estadio Banorte durante los cinco partidos del Mundial que se disputarán en la Ciudad de México.

Este miércoles 13 de mayo se realizará una prueba operativa de este servicio provisional que irá de la estación Perisur, de la Línea 1, a Cañaverales, de la Línea 5.

El servicio durante esta prueba operativa será de las 16:00 a las 24:00 horas y el objetivo es que las personas asistentes puedan acceder desde la estación Perisur de Línea 1 y Cañaverales de Línea 5 para descender en la Avenida Renato Leduc y ahí caminar a la puerta ocho del estadio.

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Los autobuses tendrán una frecuencia de paso de 15 minutos aproximadamente y partirán de la avenida Anillo Periférico, en el cruce con avenida Insurgentes (en donde desemboca el acceso norte de la estación Perisur de Línea 1), y circularán hasta la primera parada en el cruce de Anillo Periférico y Renato Leduc, donde se permitirá el ascenso y descenso de personas usuarias; después continuará hasta el retorno en Parque Cuemanco para llegar a la estación Cañaverales, de Línea 5.

La tarifa durante la prueba operativa y los días 11, 17, 24 y 30 de junio, así como el 5 de julio, será la misma de 6 pesos, y la transferencia no tendrá costo, ya que se validará como transbordo.

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El ingreso será con las diferentes formas de pago con las que cuenta Metrobús: Tarjeta de Movilidad Integrada, tarjetas bancarias de crédito o débito, relojes inteligentes y teléfonos inteligentes con tecnología NFC.

El servicio se brindará con unidades que tienen una capacidad de 60 a 90 pasajeros; las paradas provisionales estarán señalizadas y, durante el servicio, personal de Metrobús se encontrará en los puntos para encauzamiento y orientación de la población usuaria.

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JACL/cr