Con paradas y la mayoría de los asientos vacíos, el Centrobús o Ruta de las Heroínas Indígenas arrancó operaciones por las calles del Centro Histórico.

Este viernes 8 de mayo —fecha que anunció el Gobierno capitalino como día en que arrancaría el servicio a usuarios—, no se vieron filas ni gente aguardando en las paradas o tótems del Teatro de la Ciudad, ubicado en la calle de Donceles, ni en el de Bellas Artes.

Los tótems, algunos ya encendidos, cuentan con una pantalla táctil en la que los usuarios pueden elegir el idioma para acceder a las paradas, información sobre algunos de los puntos turísticos del corazón de la capital e, incluso, con ayuda de un QR, solicitar una batería para cargar el teléfono celular en su trayecto. En la base del tótem se encuentra información relacionada con una mujer indígena de la historia de México.

En la estación Teatro de la Ciudad el flujo de los autobuses eléctricos demoró unos 10 minutos entre uno y otro. Las unidades cuentan con lector de la Tarjeta de Movilidad Integrada, que al colocarla hace un cobro de cinco pesos por el viaje.

En un trayecto desde la parada Bellas Artes hasta San Juan de Letrán, de la ruta interior, el recorrido fue de 48 minutos, debido a la alta carga vehicular en algunos puntos del recorrido, sobre todo en los cruces de Donceles con otras calles, donde los camiones, vehículos particulares, peatones, bicitaxis, diableros y comerciantes provocan cuellos de botella.

En la parada República de Uruguay, el tótem estaba aún sellado y envuelto en cartón debido a obras FOTO: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL

También en las paradas de Soledad y República de Uruguay el flujo vehicular ocasionó que en varios momentos el RTP se quedara completamente parado.

En una unidad apenas iban dos mujeres pasajeras, quienes abordaron el Centrobús para conocer la ruta de esta nueva opción de movilidad en el Centro Histórico. Otro par de mujeres se acercó a uno de los tótems para familiarizarse con el servicio.

Cerca de Circunvalación, el tótem que correspondería a la parada República de Uruguay se encontraba aún sellado y envuelto en cartón, debido a que hay obras en los alrededores. Otras paradas, como la de Soledad, apenas se alcanzan a ver, entre las decenas de comerciantes que tapan la vista con las sombrillas y plásticos de sus comercios.

Adentro, las unidades aún no cuentan con señalética de las paradas, salvo una hoja impresa pegada en la puerta por donde descienden los pasajeros.

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