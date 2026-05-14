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El lanzó cinco nacionales para la mejora de sus instalaciones.

A través de la , se dieron a conocer las bases de estas licitaciones y se precisó que los fallos se darán a conocer el próximo 3 de junio.

Se lanzó la licitación SDGMLP-N9-2026 para la Instrumentación complementaria, seguimiento y evaluación del comportamiento del viaducto elevado de la Línea 4 del Sistema de Transporte Colectivo (STC), desde la transición Martín Carrera-Talismán a Santa Anita.

Otra licitación es para la instrumentación complementaria, seguimiento y evaluación del comportamiento del viaducto elevado de la Línea B. Foto: Especial
Otra licitación es para la instrumentación complementaria, seguimiento y evaluación del comportamiento del viaducto elevado de la Línea B. Foto: Especial

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La licitación SDGMLP-N10-2026 es para para la Instrumentación complementaria, seguimiento y evaluación del comportamiento del viaducto elevado de la Línea 9, desde la cola de maniobras hasta la transición Velódromo-Mixiuhca.

En tanto, la licitación SDGMLP-N11-2026 es sobre la instrumentación complementaria, seguimiento y evaluación del comportamiento del cajón del Metro en el tramo Guelatao–La Paz, de la Línea A.

Otra licitación, la SDGMLP-N12-2026 es para la instrumentación complementaria, seguimiento y evaluación del comportamiento del viaducto elevado de la Línea B, desde la transición Deportivo Oceanía hasta la transición San Lázaro-Morelos, incluyendo la rotonda en estación San Lázaro y la vía de enlace LB A L5.

La licitación SDGMLP-N11-2026 es sobre la instrumentación complementaria, seguimiento y evaluación del comportamiento del cajón del Metro de la Línea A. Foto: Darío Luna
La licitación SDGMLP-N11-2026 es sobre la instrumentación complementaria, seguimiento y evaluación del comportamiento del cajón del Metro de la Línea A. Foto: Darío Luna

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Por último, la licitación SDGMLP-N13-2026 busca el suministro e instalación de equipo especializado, monitoreo y evaluación del comportamiento en sitios seleccionados de los viaductos elevados de las Líneas 4, 9 y B del STC.

Las bases de estas licitaciones estarán disponibles para consulta y venta hasta el 18 de mayo en la Subdirección de Concursos y Estimaciones de la Gerencia de Obras y Mantenimiento del Metro, ubicada en Balderas 58, sexto piso, en la colonia Centro.

vr/cr

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