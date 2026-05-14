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Acompañados por vecinas y vecinos de las colonias Nonoalco y Mixcoac, diputados locales del PAN exigieron a las autoridades capitalinas transparencia, información completa y rendición de cuentas sobre el proyecto de la Línea 5 del Cablebús, particularmente sobre las afectaciones que podrían generarse en el Cetram Mixcoac.
En conferencia de prensa, Lizzette Salgado advirtió que las autoridades capitalinas no han transparentado información técnica, ni atendido las inquietudes legítimas de la ciudadanía. Asimismo, dijo que impulsará un punto de acuerdo para que comparezcan los secretarios de Movilidad y Obras para explicar públicamente el proyecto.
Reiteró que la postura del PAN y de las y los vecinos no es oponerse al Cablebús, sino exigir que un proyecto de esta magnitud se construya con planeación, diálogo social y transparencia.
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El coordinador panista Andrés Atayde dejó claro que Acción Nacional no está en contra de mejorar la movilidad en la capital, pero sostuvo que ningún proyecto de infraestructura puede construirse de espaldas a la ciudadanía.
“Nadie está en contra de que se haga más y mejor infraestructura para que nos podamos mover mejor en la capital del país; sin embargo, también creemos que ningún proyecto, incluso por muy bueno que sea, puede planearse o ejecutarse a espaldas de las y los vecinos”, afirmó.
vr/cr
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