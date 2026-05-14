El pleno del Congreso de la Ciudad de México autorizó a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, salir del país para participar en el Foro Urbano Mundial 13 (WUF, por sus siglas en inglés), que se realizará del 17 al 22 de mayo en Bakú, Azerbaiyán.

Por mayoría, se avaló la salida de la mandataria capitalina, quien a su regreso deberá remitir un informe y hacer públicas sus actividades realizadas.

Previamente, la jefa de Gobierno había solicitado permiso para realizar este viaje, al argumentar que participará el 17 y 18 de mayo en este foro.

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“La visita implicará la participación en diversos eventos relevantes como la Asamblea Mundial de los Gobiernos Locales y Regionales; la apertura oficial; la sesión de Declaraciones de los Líderes del WUF 13, y culminará con el traspaso oficial de la sede del Foro a la Ciudad de México como sede oficial del próximo gran encuentro global de las ciudades, el Foro Urbano Mundial 14“, argumentó en su solicitud Brugada Molina.

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El Foro Mundial sobre el Urbanismo fue creado por las Naciones Unidas para examinar uno de los problemas más acuciantes que enfrenta el mundo hoy en día: la rápida urbanización y su impacto en las comunidades, las ciudades, las economías, el cambio climático y las políticas. Este encuentro convoca a gobiernos, autoridades locales y la comunidad internacional para debatir el futuro urbano del planeta.

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